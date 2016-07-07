Калуга, 7 июля, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Жителям центральной части областного центра отныне будет удобнее решать вопросы комфортного проживания, благоустройства своих домов и дворов совместно с исполнительной властью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Территориальные представительства №2 и №4 управления по работе с населением на территориях переехали в новое большое, более 80 квадратных метров, помещение на улице Воронина, 32.

Здесь, калужане смогут обратиться со своими проблемами не только к специалистам управления, но и встретиться на приеме с депутатами городской Думы. Планируется, что новые площади будут осваивать и территориальные общины.

7 июля состоялось торжественное открытие представительства, где присутствовали глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов и депутат городской Думы Максим Платов. Приветствуя собравшихся, глава городского самоуправления Александр Иванов высказал благодарность в адрес депутатов городского парламента Павла Середина, Максима Платова, Карпа Диденко, которые активно оказали необходимую помощь в ремонте и обустройстве помещений.

Помимо специалистов городской управы в новое помещение также переехал и Совет ветеранов Ленинского округа Калуги.

«Я помню время, когда Совет ветеранов обращался ко мне, они в стесненных условиях были, — рассказал Александр Иванов. — И сейчас очень приятно, что общими усилиями созданы все условия для комфортной работы Совета ветеранов, приема граждан депутатами городской Думы, работы территориальных общин».