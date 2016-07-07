Ставрополь, 7 июля, 2016, 16:32 — ИА Регнум.



vsemetri.com Форма прокурора

В России прокуратура проведет законность несанкционированных проверок предпринимателей. Об этом заявил 7 июня в Ставрополе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы специально ввели реестр проверок, в который должны вносится все плановые проверки», — сообщил бизнес-омбудсмен. Вместе с тем, по его словам, с сокращением плановых проверок в России втрое увеличилось число внеплановых.

«Реестр работает, количество плановых проверок стало меньше. Другой вопрос, что контролирующие органы находят лазейки в обход, идут эти проверки как административные расследования, как работа по заявлениям граждан», — рассказал Титов.

«Этому тоже нужно поставить предел, мы сегодня думаем, как это можно сделать», — добавил он.

«В рамках ПМЭФ была большая дискуссия, в которой участвовал Генпрокурор РФ. Мы договорились, что мы проведем специальную проверку проверок по регионам», — сообщил он.

«Где больше проверяют, кого проверяют, чтобы прокуратура проверила ситуацию. Мы сделаем выводы, посмотрим, как это количество несанкционированных проверок можно сократить», — сказал Титов.

Отметим, что 7 июля уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Ставрополе встретился с предпринимателями, руководителями общественных объединений бизнеса и провел заседание «Клуба Роста».

С представителями бизнес-сообщества он обсудил актуальные вопросы малого и среднего бизнеса Ставрополья: эффективность инвестиций и господдержки, вопросы сельских земель, последствия снятия санкций с Турции для местных производителей и развитие малой авиации.