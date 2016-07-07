Ташкент, 7 июля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. «Узхимпром» до конца 2020 года осуществит проекты общей стоимостью $2,65 млрд, сообщил журналистам председатель правления компании Нормат Ибрагимов.

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По его словам, в результате инвестиций, модернизации, внедрения новых технологий компания начнет выпуск 15 новых видов продукции.

«Среди такой продукции — организация производства поливинилхлора (ПВХ), автошин, сульфата калия, технического углерода, синтетических моющих средств, гидроксида калия и другое», — отметил Ибрагимов.

Так, на АО «Навоиазот» будут реализованы три проекта общей стоимостью $1,5 млрд, среди которых комплекс стоимостью около $500 млн по выпуску 100 тысяч тонн ПВХ, 75 тысяч тонн каустической соды и 295,4 тысячи тонн метанола.

«Также Mitsubishi Heavy Industries завершит на предприятии строительство производства мощностью 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида в год стоимость один миллиард долларов», — подчеркнул чиновник.

АО «Узхимпром» была образована в марте 2001 году на базе ассоциации предприятий химической промышленности «Узхимпром». В ее состав входят 43 предприятия и организаций химического профиля.