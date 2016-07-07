Москва, 7 июля, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Москве планомерно реализуется программа по созданию невыносимых условий для водителей. Об этом 7 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, комментируя слова заместителя мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова о том, что парковки в центре города стали «пережитком прошлого».

Petr Magera Парковка в центре Москвы

«Мы видим, как на глазах в Москве реализуется план «центр города — для чиновников и для богачей». Сужение проезжей части, ликвидация парковочного пространства, засилье знаков «остановка запрещена» — всё это план по вытеснению автомобилей из центра Москвы, по созданию невыносимых условий для водителей, с чем ЛДПР продолжительное время борется», — заявил Нилов.

«Очевидно, что после выборов в Госдуму, если партия власти сохранит свою монополию, то будет принят внесенный правительством закон об организации дорожного движения. Это приведет к тому, что будет платный въезд, появятся парковочные места во дворах, в том числе, возможно, и платные — закон это будет позволять», — подчеркнул депутат.

В настоящее же время заявления о неактуальности парковок в столице служат тому, чтобы подготовить общественное мнение к грядущим переменам, считает парламентарий. «Припарковаться будет негде, платных коммерческих парковок будет мало, они будут дорогие и только для богатых, а у ведомственных зданий будут свои — только для чиновников. А так, пожалуйста, общественный транспорт и такси. И что делать людям, которые живут в центре? Если парковки ликвидируют, им некуда останется девать свои автомобили. Это, конечно, возмутительно», — подчеркнул он.

Власти Москвы уже давно систематически создают для автомобилистов невыносимые условия, подчеркнул Нилов: «Бросили «зеленых крокодилов», просто затерроризировали. Безобразно организовали разметку, которая часто не соответствует дорожным знакам»

При этом действующий проект реконструкции города Москвы также служит цели выдавливанию автомобилистов, считает депутат: «То, что сейчас происходит на глазах у москвичей, реконструкция столицы — под красивым предлогом якобы расширить пешеходную зону — это делают на самом деле для того, чтобы у людей не было возможности припарковаться, человек отказывался ехать в центр города на своей машине, а то и вовсе отказывался от пользования своим транспортным средством».

«Судя по таким заявлениям (таким, как заявление Петра Бирюкова), — это не что иное, как подготовка общественного мнения: власти Москвы до конца реализуют свой план по вытеснению человека из машины», — констатировал Нилов.

Единственную возможность остановить намерения городской администрации депутат видит в сознательном волеизъявлении граждан на выборах. «Если продолжится диванная забастовка водителей, а не реальное волеизъявление во время дня голосования, то опять партия власти наберет условное большинство, а затем они скажут, что москвичи поддерживают их в этом решении. Все зависит от результата выборов, в том числе вопрос ликвидации парковочного пространства», — заключил парламентарий.

Ранее заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что парковки в центре города — это «пережиток прошлого». По его словам, Москве примером должен послужить опыт ряда европейских городов. Так, не существует возможности парковаться на центральных улицах Парижа, Нью-Йорка и Милана, отметил чиновник.