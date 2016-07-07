Москва, 7 июля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Дефицит бюджета России по итогам i полугодия 2016 года составил более 4% ВВП. Доходы по сравнению с 2015 годом сократились менее чем на 12%. Об этом сегодня, 7 июля, на заседании правительства РФ заявил министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит

«Дефицит бюджета РФ в 2016 году составит 3,3% ВВП. А дефицит бюджета в 2017 году составит 3,2% ВВП», — отметил Силуанов.

По его словам, Минфин РФ сохраняет планы по снижению дефицита бюджета в 2017—2019 годах на 1 процентный пункт в год, заявил глава ведомства Антон Силуанов.