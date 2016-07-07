Ростов-на-Дону, 7 июля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. 22 августа может завершиться судебная тяжба о передаче Атаманского дворца Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника в собственность Ростовской-на-Дону епархии. Но не в пользу защитников хранилища. По словам руководителя регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, музею опустили руки за час до начала предыдущего судебного заседания.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Атаманский дворец

«Мы еще утром обсуждали вопрос о том, как воевать, в каком направлении продолжать борьбу за Атаманский дворец. На заседании адвокат, защищающий интересы хранилища, сделал заявление о том, что музей предлагает пойти на мировую. Но епархия в этом процессе только сторона, но не ответчик. Ответчиком является Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области, и примирения быть не может. К сожалению, заявление было поддержано большинством», — сообщил Кожин.

По словам собеседника, юридически отдавать помещение, которое никогда не принадлежало церкви, ни в коем случае нельзя. Иначе музейные богатства будут изгнаны из здания. И проблема передачи территорий РПЦ — это проблема всероссийского масштаба.

«Церкви в 90-е было отдано много зданий, которые не имели к ней никакого отношения. Была в то время эйфория помочь РПЦ, сделать доброе дело. Настало время взвесить все «за» и «против». Церковь продолжает отбирать музеи, театры, но на каком основании? Под строительство храмов выделяются земли, да и вполне достаточно для прихожан имеющихся храмов. Я считаю, что нужно ввести мораторий на передачу зданий РПЦ», — сказал Александр Кожин.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Памятные надгробия рода Ефремовых

Напомним, что судебные разбирательства по поводу передачи Атаманского дворца, который расположен в станице Старочеркасской, началось в этом году. Общественный резонанс дело получило еще осенью прошлого года. Жители станицы и всего региона, глава Эрмитажа, даже сами наследники атамана Войска Донского Ефремова встали на защиту музейного комплекса. Они утверждают, что здание было выездной семейной дачей и монастырю никогда не принадлежало.

Петиция с просьбой прекратить процесс передачи Атаманского дворца, адресованная губернатору Василию Голубеву, не возымела должного воздействия. Глава региона предпочел не участвовать в этом конфликте.

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Глава Эрмитажа считает передачу Атаманского дворца РПЦ ликвидацией музея

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такого же мнения придерживаются и ученые-историки. Спор идет не в правовом поле, так как Ростовская-на-Дону епархия основанием для приобретения здания считает исторический очерк Андрея Кириллова, который документом не является. А решение Минимущества области о передаче музейного комплекса в собственность епархии отменить можно, так как ведомство нарушило закон. Земля и постройки являлись федеральной собственностью, а не муниципальной.