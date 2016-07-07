Курган, 7 июля, 2016, 18:46 — ИА Регнум. В Кургане замдиректора сауны, где 12-летняя девочка потеряла на водной горке мизинец, осужден на год ограничения свободы и приговорен к крупному штрафу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

EsaRiutta Сауна

В суде установлено, что 2 февраля девочка, отдыхавшая с семьей в банном комплексе «Адам и Ева», скатившись с водной горки, попала кистью левой руки в режущий зазор между опорной трубой и внутренним бортом желоба трассы спуска. В результате ребенок получил телесные повреждения в виде травматической ампутации пятого пальца левой кисти, что повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести.

Данное происшествие произошло в виду допущенных ответственным за технику безопасности замдиректором нарушений при установке и эксплуатации водного аттракциона.

Кроме того, данный аттракцион был установлен в банном комплексе самостоятельно, без привлечения специализированных организаций и в нарушении требований ГОСТа.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении заместителя директора ООО «Капитал». Он признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

Замдиректору назначено наказание в виде года ограничения свободы. В пользу потерпевшей взыскано 500 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Отметим, случаи травмирования в саунах — не редкость. В январе в Йошкар-Оле в гидромассажной ванной одной из помывочных получил травму четырехлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело за оказание небезопасных услуг.

Полгода назад Саратовский суд рассмотрел дело о взрыве плафона в сауне, в результате которого женщина получила ожог и оскольчатые порезы. Решением суда в пользу потерпевшей с недобросовестного предприятия взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 10 000 рублей, судебные издержки в размере 6500 рублей — всего 35 500 рублей.

Один из самых громких и спорных случаев травмы в сауне произошел в Улан-Удэ в 2014 году. Мужчина при выходе из бассейна поскользнулся и ударился головой о бортик. Его доставили в больницу, где он скончался. Родственники погибшего были уверены в виновности владельца сауны, который не обезопасил подход к бассейну, положил скользящую плитку. Однако наказание никто не понес. Роспотребнадзор пояснил: при предоставлении данного вида услуг требования санитарного законодательства и нормативы по обеспечению безопасности не регламентируются.