Минск, 7 июля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии приняло решение об отмене с 1 сентября 2016 года ограничений по вывозу автомобильного топлива с территории республики. Соответствующее постановление Совета министров от 1 июля опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

wilhei Канистры с топливом

Согласно документу, признаются утратившими силу ряд постановлений правительства, среди которых постановление от 10 июня 2011 года «О некоторых вопросах регулирования вывоза автомобильного топлива с территории Республики Беларусь».

Государственному пограничному комитету и Государственному таможенному комитету предписано обеспечить приведение своих нормативных правовых актов в соответствие с новым постановлением.

Как сообщало ИА REGNUM, документ был принят правительством в период кризиса 2011 года в целях ограничения вывоза ликвидных товаров во время обрушения курса белорусского рубля. Постановление ударило по интересам жителей приграничных территорий, вывозивших моторное топливо в Польшу, Литву и на Украину, где оно стоило намного дороже.

Нефтепродукты в Белоруссии вырабатываются из российской нефти, объёмы поставок которой по «интеграционным» ценам кратно превышают внутренние потребности постсоветской республики, что является частью непрямой помощи России своему «многовекторному» союзнику.