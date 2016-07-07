Владикавказ, 7 июля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Ряду предприятий Северной Осетии задолжали 13 млн рублей за содержание переселенцев с Украины. Этот вопрос рассмотрен на прошедшем сегодня, 7 июля, во Владикавказе заседании парламента республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Лидер профсоюзов РСО-Алания, депутат парламента Таймураз Касаев напомнил, что негосударственные организации откликнулись на призыв органов власти оказать помощь жителям Украины, которые оказались в зоне конфликта. Переселенцы были распределены по лечебно-оздоровительным учреждениям, подведомственным профсоюзам республики. Сегодня перед этими организациями образовались многомиллионные долги за содержание беженцев. В связи с этим возникли проблемы с финансированием самих учреждений.

По словам председателя комитета парламента по бюджету, налогам и кредитным организациям Асланбека Хадарцева, 13 млн рублей, несмотря на все соглашения, заключенные по этому поводу с региональным правительством, должны быть компенсированы из федерального бюджета.

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Украинские беженцы в Северной Осетии нуждаются в поддержке

Как рассказал временно исполняющий обязанности министра финансов РСО-Алания Олег Исаков, на временное социально-бытовое обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного пребывания, бюджету добавляется еще 5,3 млн рублей. По словам министра, указанные средства будут выделены в полном объеме.

Член Совета Федерации от законодательного органа власти Северной Осетии и глава комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины Александр Тотоонов пояснил, что аналогичная ситуация складывается и в других регионах страны. «Дело в том, что всеми вопросами, связанными с переселенцами, занималась Федеральная миграционная служба, которая расформирована. Полномочия ФМС переданы МВД, требуется время, для того чтобы наладить финансирование. До 1 сентября ситуация изменится и проблемы будут решены», — обнадежил депутатов сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, первые беженцы из Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Северную Осетию в июле 2014 года и были оперативно размещены в пунктах временного проживания, расположенных в профсоюзных санаториях «Осетия», «Тамиск» и пансионате «Урсдон». Среди вынужденных переселенцев были дети, в том числе грудного возраста. В настоящее время все они посещают школы и детские сады. В семи пунктах временного размещения, по последним данным, оставались 249 украинских беженцев, которым оказывается необходимая помощь.