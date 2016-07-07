Уимблдон, Великобритания, 7 июля, 2016, 21:08 — ИА Регнум. Елена Веснина проиграла Серене Уильямс, как говорится, без вариантов.

Теннис

[[[flag-us]]] Серена Уильямс (США) — [[[flag-ru]]] Елена Веснина (Россия) 2:0 (6:2 6:0)

Соперницей Серены по финалу могла быть её сестра Винус, но она проиграла Ангелик Кербер из Германии со счётом 0:2 (4:6, 4:6). Теперь нас ждёт повторение финала Australian Open этого года, где Кербер неожиданно победила Серену.

Елене Весниной ещё раз пришлось встретиться с Сереной Уильямс сегодня же в парной встрече ¼ финала. Веснина играла в паре с Екатериной Макаровой, а Серена со своей старшей сестрой. Победа вновь осталась за Уильямс.

[[[flag-us]]][[[flag-us]]] Серена Уильямс/Винус Уильямс — [[[flag-ru]]] Екатерина Макарова/Елена Веснина 2:1 (7:6(1) 4:6 6:2)

В соревнованиях девушек две молодые россиянки вышли в полуфинал.

Анастасия Потапова переиграла американку Усве Аркрнаду, а Олеся Первушина — другую американку, Софию Кенин. Теперь им предстоят полуфиналы с американкой же Кайлой Дэй и украинкой Даяной Ястремской соответственно. Надеемся увидеть молодых россиянок в финале. В паре, надо отметить, они тоже успешно прошли в третий раунд.