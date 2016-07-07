Ростов-на-Дону, 7 июля, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Ростовской области бывший мэр Таганрога получил реальный срок за злоупотребление должностными полномочиями. Владимир Прасолов приговорен Таганрогским городским судом к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июля сообщили в пресс-службе суда.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Снег

Экс-градоначальник признан виновным по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления». До вступления приговора в силу Владимир Прасолов будет находиться под домашним арестом. Также уточняется, что в течение 10 дней бывший чиновник может обжаловать приговор.

Стоит отметить, что гособвинитель просил для Прасолова три года лишения свободы условно и освобождение от права занимать должности в государственных органах управления в течение 2,5 лет.

Как проинформировали ИА REGNUM в региональном управлении СКР, мэр приморского города незаконно издал и подписал распоряжение о выделении из городской казны более 5 млн рублей на уборку снега во время введенного в городе в 2014 году чрезвычайного положения. Работы должен был выполнить индивидуальный предприниматель, но уборка осталась только на бумаге. Истинная стоимость выполненных немного превысила 800 тыс. рублей.

«Незаконные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в незаконном отчуждении бюджетных денежных средств муниципального образования на общую сумму более 4 млн рублей, а также в дискредитации авторитета органа местного самоуправления и муниципальной власти», — сказано в сообщении.

Свою вину Владимир Прасолов не признал. Вероятнее всего, правозащитники бывшего градоначальника Таганрога подадут апелляцию.

Напомним, что по делу проходила также заместителя начальника управления ЖКХ города по финансово-экономическим вопросам Людмила Пришпетная. Ей также вменялось злоупотребление должностными полномочиями. Но уголовное дело в отношении чиновницы было прекращено, она была амнистирована «в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, градоначальник Таганрога пытался найти поддержку у главы российского государства. Написав открытое обращение к Владимиру Путину. Но его письмо осталось без ответа. В декабре прошлого года Владимир Прасолов был отстранен от должности мэра.

Добавим, что Владимир Прасолов был избран мэром Таганрога 4 марта 2012 года. На этот пост он был выдвинут партией «Справедливая Россия». До этого он занимал различные должности в Федеральной службе налоговой полиции, администрации Таганрога, работал в должности директора по социальным вопросам на заводе «Красный котельщик».