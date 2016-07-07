Ереван, 7 июля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Ереване продолжают анализировать последствия восстановления отношений Россия-Турция и последствия этого процесса для двух армянских республик.

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По мнению политолога, главы центра «Модус Вивенди» Ара Папяна, основная причина восстановления диалога между президентами двух стран заключается в изоляции России и Турции в отношениях с Западом. Политолог подчеркивает также роль президентов Азербайджана и Казахстана в деле примирения Россия-Турция, считая это беспокоящим Ереван фактором. Что касается позиции Турции, то Папян считает, что в отношениях с НАТО у Анкары есть ряд серьезных противоречий.

«Эрдоган начал разыгрывать карту, которая однажды была использована сто лет назад. И тогда две изолированные страны попытались сблизиться, что обернулось для Турции весьма удачно, а для армян — довольно неудачно. В связи с этим у меня есть определенные опасения возможного повторения данного сценария. И если тогда ценой этого примирения стали Карская и Сурмалинская области, то теперь это возможно будет реализовать за счет Карабаха. План Лаврова по передаче Азербайджану пяти районов взамен стабилизации ситуации является наихудшим до сегодняшнего дня предложением. Если ранее мы обсуждали формулу территории в обмен на статус, то впоследствии стали обсуждать территории против мира, то сейчас — территории в обмен на стабильность. Соответственно, ничего хорошего для Карабаха от российско-турецкого примирения я не ожидаю», — отметил Папян.

Турколог Ануш Ованисян считает, что главным фактором российско-турецкого примирения стали Израиль и газовые интересы этих трех стран, а не Азербайджан или Казахстан. В любом случае, считает она, отношения между Россией и Турцией не будут прежними и будут все же иметь последствия для Армении: «Отношения России и Турции не могут быть прежними, но в тактическом плане, как свидетельствует история, бывают периоды, когда в политической плоскости они пытаются решить свои задачи, что воздействует и на нас».

Что касается экономического воздействия, то экономист Вилен Хачатрян указывает на несопоставимость экономик Турции и Армении. «ВВП Турции составляет $720 млрд, в Армении — всего $10,5 млрд. Несопоставимы и объемы экспорта. Конечно, Россия — наш основной торговый партнер, наша экономика зависит от российской, но в такие сжатые сроки мы не могли бы нарастить темпы экспорта существенным образом. Ежегодно Турция поставляет в Россию фруктов на $600 млн и овощей на $336 млн. У нас эти цифры колеблются на уровне $16−17 млн», — отметил Хачатрян. Тем не менее, отмечает он, в период охлаждения российско-турецких отношений армянский экспорт в Россию существенно возрос.

По словам Хачатряна, за эти месяцы торговые отношения с Россией серьезно укрепил Иран. Он считает, что выгода же Армении может составить всего от $10 млн до $30 млн, в том числе за счет определенного роста туристического потока из России в Армению. Тем не менее, считает экономист, это не существенно повлияло на экономику Армении.

Экономический обозреватель Айк Геворгян добавляет, что Армения существенно выиграла от проблем в российско-турецких отношениях в определенных отраслях. Он приводит пример томатов, экспорт которых из Армении в Россию возрос в несколько десятков раз. Однако он отмечает, что во многом это может быть обусловлено реэкспортом турецкой продукции в Россию, чем собственно занимались Азербайджан и Белоруссия. Геворгян также считает, что после наплыва турецкой продукции в Россию, армянская продукция опять станет неконкурентной по отношению к турецкой из-за цены. Он также посчитал, что санкции в отношении России серьезно подстегнули ее экономику в плане импортозамещения.