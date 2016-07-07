Москва, 7 июля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В день семьи, любви и верности в Москве покажут лучшее семейное кино. Программа кинопоказов по случаю праздника, который Россия традиционно отмечает 8 июля, откроется в сети кинотеатров сегодня, сообщает пресс-служба «Московского Кино».

Покров с изображением Петра и Февронии. Автор мастерская царицы Ирины Федоровны Годуновой. 1593 (фрагмент)

Вниманию зрителей будут представлены художественные и документальные фильмы для семейного просмотра, тематические мастер-классы, а также творческие встречи с представителями кинематографических династий.

«Для программы, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, мы выбрали тему кинодинастий. Надеемся, что отобранные фильмы вдохновят зрителей и дадут возможность узнать новую информацию о деятельности и жизни любимых поэтов, режиссеров, художников, артистов. Ждем всех желающих. Будем смотреть хорошее кино о семейных узах, традициях, преемственности и, конечно, об искусстве», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в отделе культурный проектов «Московского кино».

Цитата из к/ф «Воскресный папа». реж Наум Бирман. 1985. СССР Воскресный папа и сын

В кинотеатре «Юность» зрители познакомятся с режиссером-документалистом Алексеем Симоновым и увидят его фильм «Ка.Эм», посвященный Константину Симонову. Во встрече примут участие члены семьи, а в фойе будет экспонироваться выставка из семейного фотоархива Симоновых.

Кинотеатр «Звезда» посвятит свою программу режиссёру Анатолию Эфросу и его семье. Там пройдёт творческая встреча с сыном Анатолия Васильевича Эфроса Дмитрием Крымовым. К показу будуд представлены фильм Анатолия Эфроса «Високосный год» и фрагмент документальной картины Е. Кешишевой о жизни известного режиссера.

Творческая встреча с режиссером Екатериной Головня — дочерью художника Дмитрия Богородского, а также с его коллегами по киноцеху состоится в кинотеатре «Салют». Зрителям покажут фрагменты документального фильма «Миры мастера». В фойе будет размещена выставка работ Дмитрия Богородского.

Цитата из к/ф ««Здравствуй и прощай». реж. Виталий Мельников. 1973. СССР Разговор

Сеть кинотеатров «МосКино» покажет отечественное кино о семье. Вниманию зрителей будут представлены картины «Воскресный папа» режиссера Наума Бирмана, «Здравствуй и прощай» Виталия Мельникова, «Большая семья» Иосифа Хейфица, «Монолог» Ильи Авербаха и другие.

Все фильмы будут демонстрироваться в сети «МосКино» бесплатно. Программа завершится вечером 8 июля.

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года, который был объявлен годом семьи. Идея праздника зародилась в городе Муроме Владимирской области, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака. День семьи, любви и верности совпадает с днём памяти святых 8 июля.