Киев, 7 июля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. На Украине из-за уменьшения запасов угля могут остановить работу 7 электростанций, которые потребляют антрацитовый уголь. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

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«На 7 электростанциях, потребляющих антрацитовый уголь, исчерпываются его запасы, и на отдельных станциях они достигли критической точки, — пишет он. — Дальнейшее уменьшение запасов приведет к прекращению их работы».

При этом Волынец добавил, что если в ближайшее время ситуация на Украине не будет урегулирована, то жителям страны грозят веерные отключения электроэнергии.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины, на некоторых шахтах страны уже сейчас отключают подачу электричества на длительное время, что делает технически невозможным обеспечение углем страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик заявил, что в стране может произойти энергетический кризис.

«Растет потребление, особенно в дневные часы, в связи с повышением температуры, — заявлял чиновник. — Не работает железная дорога по энергетическому углю H. Обращаемся к населению, предприятиям — максимально сократить потребление в июле-августе для предотвращения отключений, для сохранения запасов угля в преддверии осенне-зимнего сезона».