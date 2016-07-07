Махачкала, 7 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. В Карабудахкентском районе Дагестана произошло боестолкновение сотрудников спецподразделений ФСБ России и боевиков местной бандгруппы. В результате боя были уничтожены семь человек из числа так называемой махачкалинской банды.

Aleksey Yermolov Спецназ

Как сообщили ИА REGNUM 7 июля в информационном центре Национального антитеррористического комитета, члены этого незаконного вооруженного формирования причастны к ряду убийств сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, а также другим преступлениям террористической направленности.

На месте, где шел бой, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Среди принадлежавшего боевикам оружия найдено два гранатомета, СВУ, несколько гранат.

Как сообщает НАК, в ходе боя с бандитами погиб один сотрудник ФСБ. Еще трое получили ранения. Активная фаза контртеррористической операции продолжается. В настоящее время ведется обследование горно-лесистой местности и поиск возможных пособников боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 июля, в 03:00 в Карабудахкентском районе Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции, силовики ведут поиск боевиков и их пособников.