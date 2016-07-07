Лондон, 7 июля, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд заявил, что его слова о том, что Москве выгоден выход Великобритании из Европейского союза, которые он произнёс ранее — это просто предположение в логике интересов Москвы, сообщает RT.

pixabay.com ЕС после Brexit

«Я лишь строил предположения о том, какими, по логике вещей, могли быть представления Москвы о выходе Великобритании из ЕС», — сказал Хэммонд.

Британский политик отметил, что признаёт протест, звучавший со стороны РФ. Он не предполагает, что Москва могла напрямую влиять на результате референдума, состоявшегося 23 июня в Великобритании и подтвердившего, что большинство британцев поддерживают Brexit.

«К сожалению, у меня нет подтверждающих данных из Москвы, но я бы очень удивился, если бы там не придерживались той точки зрения, что ЕС без Великобритании как полноправного члена, скорее всего, будет менее сильным соперником России», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая Хэммонд, известный своими критическими высказываниями в адрес России, заявил, что политика Москвы в отношении Сирии и Украины угрожает сложившейся системе безопасности в ЕС: «цель российской стратегии — сломить решимость ЕС».

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24 июня Хэммонд заявил, что президент России Владимир Путин, видимо, радуется результатам британского плебисцита.

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