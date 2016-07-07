Бангкок, 7 июля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. В финальной части Гран-при женская сборная России по волейболу играет в одной группе с командами Бразилии и Таиланда. Бразилия уже обыграла Таиланд со счётом 3:0 (26:24, 25:16, 25:11). Россиянки сыграли против Бразилии не лучше, а пожалуй и хуже, чем Таиланд.

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[[[flag-ru]]] Сборная России — [[[flag-br]]] Сборная Бразилии 0:3 (22:25, 10:25, 21:25)

Сборная Бразилии практически играет уже в олимпийском составе и настраивает детали командных взаимодействий. Россия же вышла на игру в частично экспериментальном составе. Ничего настроить бразильянкам россиянки не позволили, так как сыграли намного ниже своих возможностей. Некоторое равенство в игре продолжалось лишь до середины первой партии, да и то за счёт небольших провалов в игре бразильянок. После этого никакого сопротивления со стороны россиянок не было, очки проигрывались длинными сериями, и количество «собственных ошибок» было достаточно, чтобы проиграть любому сопернику. Тренер россиянок Юрий Маричев был явно расстроен. Ему предстоит выправлять положение, а следующая игра уже завтра, 8 июля. Соперницы — тайские волейболистки, хозяйки финала Гран-при.