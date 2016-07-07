Москва, 7 июля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности сотрудников МВД РФ. Об этом говорится в документе, опубликованном 7 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

dogswar.ru СОБР «Рысь» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации (ЦСН СР) МВД России

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 1 067 876 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в количестве 872 970 человек, федеральных государственных гражданских служащих 17 376 человек, работников — 177 530 человек», — говорится в тексте указа.

Напомним, ранее максимальный штат МВД РФ составлял 1 миллион 3 тысячи 232 человека.