Красногорск, 7 июля, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Московское областном региональном отделении партии «Единая Россия» определилось с кандидатурами в областной парламент, выборы в который пройдут 18 сентября 2016 года. Претенденты пойдут на выборы по двум спискам: единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам, сообщает РИАМО.

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По словам первого заместителя секретаря МОРО «Единой России» Олега Рожнова, всего в списки попали 103 человека.

«Есть общеобластной список, который возглавила Лариса Евгеньевна Лазутина, Сергей Антонович Лемешевский и Юрий Александрович Липатов, всего в него вошли 78 человек, которые идут под флагом «Единой России» единым коллективом. Второй список — это 25 человек, которые идут по одномандатным округам», — пояснил Рожнов.

Он также отметил, что в списки вошли не только члены партии и уже действующие депутаты Мособлдумы, но и беспартийные кандидаты. Выдвижение кандидатов проходило по итогам предварительного голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в «Единой России» представили списки кандидатов на место депутатов Госдумы, выборы в которую также пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.