Волгоград, 7 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области вынесен обвинительный приговор двум насильникам и убийцам девочки-подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 июля, на скамье подсудимых оказались жители хутора Челышевский Новоаннинского района — 24-летней Александр Пудовкин и 55-летний Виктор Костров.

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Тяжкое преступление они совершили 25 июля прошлого года. В этот злополучный день мужчины подкараулили 15-летнюю односельчанку, которая в это время возвращалась домой от своей подруги, родной сестры Пудовкина. Они заманили девочку в дом, связали и поочередно надругались над ней. Опасаясь, что школьница расскажет о произошедшем, злоумышленники решили убить ее. Несколько раз они ударили несовершеннолетнюю палкой по голове, а когда потерпевшая потеряла сознание, задушили ее шнуром. Тело убитой преступники спрятали в овраге, недалко от хутора.

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Насильники и убийцы школьницы осуждены под Волгоградом

Найти девочку, которую искали всем селом, не удавалось несколько дней. Потом спустя еще два дня в преступлении сознался брат подруги потерпевшей. Выйти на след второго преступника позволила экспертиза ДНК. Как оказалось, злоумышленник ранее уже был судим за убийство, изнасилование и побои. За решеткой в общей сложности он отбыл более 10 лет.

Наказание за содеянное оба преступника получили заслуженное. Обвинение им было предъявлено сразу по трем статьям УК РФ — изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера и убийство. Костров, согласно приговору суда, проведет в местах лишения свободы 20 лет, а Пудовкин — 14 лет. Обоим суд ограничил свободу еще на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, практически идентичная трагическая история произошла в начале июля 2015 года в Урюпинске Волгоградской области. Жертвой преступников стала 16-летняя девушка. Злоумышленники решили изнасиловать школьницу. В случае «удачи», один из преступников пообещал другому простить ему долг. Мужчины пригласили потерпевшую в дом. Предложение вступить в интимную связь девушка отвергла. Тогда приятели накинулись на несовершеннолетнюю, один из них стал душить ее, а второй изнасиловал. Опасаясь огласки, осужденные задушили школьницу, а тело спрятали на территории бывшей военной части и подожгли его. Практически сразу же оба злоумышленника сбежали в Москву. Задержать их удалось в российской столице две недели спустя. Уже в феврале текущего года состоялся обвинительный приговор. Оба насильника и убийцы проведут в тюрьме ближайшие 17 лет.