Москва, 7 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Сотрудник полиции, который дежурил возле проходной посольства США в Москве в июне этого года, действовал по инструкции. Он пытался остановить подозрительного мужчину, который направился к входу на территорию дипмиссии, не предъявив документы, видеозапись инцидента опубликована 7 июля НТВ.

Feans Нападение

Видео проясняет подробности эпизода с якобы нападением сотрудника ФСБ на американского дипломата. Поздно ночью мужчина в надвинутой на глаза шапке и куртке, несмотря на летнюю погоду, выходит из такси рядом с дипломатическим представительством и быстро направляется к дверям, не останавливаясь, чтобы предъявить документы.

Дежурящий у посольства сотрудник полиции пытается остановить неизвестного, происходит потасовка, участники падают на землю. В результате мужчина все же буквально вползает в здание посольства, вынуждая полицейского отступить.

Позже стало известно, что на территорию дипмиссии таким образом попал Дэниэл Ван Дайкен — третий секретарь политотдела, и по совместительству сотрудник ЦРУ, в ту ночь возвращавшийся с задания.

По мнению МИДа России, сотрудник полиции действовал в соответствии с инструкцией, однако в Госдепартаменте США после инцидента заявили о беспрецедентном давлении со стороны России на своих дипломатов.