Вашингтон, 7 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Пол Райан выступил с официальным обращением к директору Национальной разведки США Джеймсу Клепперу о том, чтобы кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии не получала никаких засекреченных данных в ходе её предвыборной кампании, сообщает Reuters со ссылкой на письмо, опубликованное 7 июля.

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По словам Райана, отказ Клинтон в доступе к засекреченной информации в ходе ее президентской кампании будет адекватным наказанием за то, как она обращалась с такими материалами на посту государственного секретаря США.

Напомним, занимая пост главы дипведомства США, бывшая первая леди Хиллари Клинтон отправляла письма, в том числе содержащие засекреченную информацию, не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

В марте 2015 года, когда эта информация вышла наружу, начался скандал, который мог грозить уже бывшему госсекретарю уголовным преследованием. Клинтон была вынуждена опубликовать свою переписку за период своего нахождения на посту главы дипломатии США — с 2009 по 2013 год.