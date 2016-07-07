Чебоксары, 7 июля, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Чувашии в бюджеты всех уровней с января по июнь 2016 года мобилизовано свыше 18,2 млрд рублей платежей, администрируемых налоговыми органами. Это на 7,1% выше соответствующего периода 2015 года, сообщили ИА REGNUM в УФНС по республике.

komi-news.ru Налоги

Поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость (на 30,5%), налогом на доходы физических лиц (26%), налогом на прибыль (20,8%), налогами на имущество (8,9%), акцизами (5,5%).

В федеральный бюджет собрано около 6,2 млрд рублей, или на 4,5% больше к аналогичному периоду 2015 года. Налоговые поступления обеспечены в основном налогом на добавленную стоимость (на 90,5%) и налогом на прибыль (на 3,9%).

В территориальный бюджет поступило свыше 12 млрд рублей, что на 8,5% (или на 949 млн рублей) больше, чем за соответствующий период 2015 года. Основную долю составляют налог на доходы физических лиц (39,3%), налог на прибыль (29,4%), налоги на имущество (13,4%) и акцизы (6,1%).

Из них в республиканский бюджет Чувашской Республики поступило около 9,9 млрд рублей, что на 10,2% больше, чем за январь-июнь 2015 года. В местные бюджеты поступления составили почти 2,2 млрд рублей — это на 1,6% выше уровня прошлого года.