Лондон, 7 июля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Британские ученые из Университета Ольстера сделали обзор результатов 1277 исследований по вопросу влияния кофе на здоровье человека, проведенных с 1970-го года до наших дней, сообщает журнал Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

pixabay.com Кофе

В результате выяснилось, что потребление трех-четырех чашек кофе в день либо давало нейтральный эффект, либо приносило некоторую пользу.

Обзор делался для создания перечня потенциальной пользы и рисков, влияющих на показатели общей смертности, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, метаболических и неврологических расстройств, желудочно-кишечных недугов и прочих заболеваний.

Исследователи пришли к выводу, что польза от умеренного потребления кофе перевешивает вред от него.