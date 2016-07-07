Москва, 7 июля, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В ближайшее время РФ собирается начать экспорт продуктов переработки зерна, в частности — макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Минсельхоза и Роскачества об итогах исследования макарон из твердых сортов пшеницы.

xcook.info Спагетти

По словам главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, Россия стала производить качественные макаронные изделия из твердых сортов. Он выразил уверенность, что скоро эта ниша на зарубежных прилавках будет покорена.

Министр напомнил, что по итогам 2015 года Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы. Глава Роскачества Максим Протасов со своей стороны отметил, что по качеству российские спагетти вполне могут конкурировать с итальянской продукцией.

«Треть макарон на российском рынке соответствуют повышенным требованиям, предъявляемым к потенциальным получателям государственного «Знака качества», — сказал Протасов. Он уточнил, что в сотрудничестве с Роспотребнадзором макаронные изделия тестировались по 30 показателям качества и безопасности.