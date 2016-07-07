Чебоксары, 7 июля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Чувашия может потерять ещё одно крупное предприятие. Компании из Нижегородской и Курской областей подали иск в отношении ОАО «Чувашский бройлер» о признании предприятия банкротом. Рассмотрение дела о банкротстве Арбитражный суд Чувашии назначил на 28 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение, опубликованное на сайте суда.

ИА REGNUM «Птичку жалко». В чебоксарском парке

Судьбу старейшего дорожно-строительного предприятия ОАО «Чувашавтодор», который весной этого года был признан банкротом, может повторить ОАО «Чувашский бройлер», которым до недавнего времени руководил экс-депутат Госсовета Чувашии Вадим Николаев («Единая Россия»), ныне — сенатор от республиканского парламента. Ещё будучи рядовым депутатом, он с трибуны не раз поучал коллег, как вести производственную деятельность и развивать сельское хозяйство. При этом предприятие под его руководством не раз уличали в загрязнении территорий птичьим помётом.

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Теперь «Чувашский бройлер», которым будущий сенатор руководил 15 лет, может развалиться на глазах, а чувашское правительство по привычке во всём обвиняет собственников и оправдывается тем, что у республики нет контрольного пакета акций. Напомним, республике принадлежит 49% акций «Чувашского бройлера». Такая позиция выглядит тем более странной с учётом того, что региону принадлежало 75% акций «Чувашавтодора», что не спасло предприятие от скандального банкротства.

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На 28 июля в Арбитражном суде республики назначено рассмотрении дела о банкротстве в отношении «Чувашский бройлер». Судя по данным сайта суда, иски подали 7, 16 и 21 июня поставщики из Нижегородской и Курской областей. Глава Минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов, комментируя ситуацию, заявил журналистам «Национальной телерадиокомпании», что «предприятием руководят, на наш взгляд, не совсем те люди, которые понимают немножко в птицеводстве».

«К сожалению, контрольный пакет принадлежит тем людям, которые не заинтересованы развивать сельское хозяйство в Чувашской Республике, в том числе и птицеводство. Открыто они это признают. Их задача сегодня вывести активы с «Чувашского бройлера», для этого есть попытки создания торгового дома», — приводится в сюжете комментарий министра. Также отмечается, что задолженность только перед поставщиками составляет 90 млн рублей.

По данным Госкомимущества на начало 2016 года, на предприятии трудятся 550 человек. Напомним, «Чувашский бройлер» был включён в прогнозный план приватизации на 2016 год. При прежней власти, в 2009 году, предприятие уже пытались внести в программу приватизации, однако тогда за него вступился Михаил Михайловский — на тот момент спикер Госсовета Чувашии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашский бройлер» не раз привлекали к ответственности за загрязнение земель птичьим помётом. В 2011 году на землях сельскохозяйственного назначения, недалеко от садоводческого товарищества «Мелиоратор» в Шинерпосинском сельском поселении Чебоксарского района, предприятие разместило 11,5 тыс. тонн птичьего помёта, что повлекло отравление почвы и гибель около 300 деревьев. Тогда уголовное дело было заведено на начальника очистных сооружений ОАО «Чувашский бройлер»: в материалах дела отмечалось, что это решение было принято им самостоятельно. В 2015 году суд установил загрязнение тяжёлыми металлами 20 гектаров земель сельскохозяйственного назначения — к ответственности было привлечено ОАО «Чувашский бройлер», которое обязали провести рекультивацию земель.

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