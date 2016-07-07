Таганрог, Ростовская область, 7 июля, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Мэр Таганрога Владимир Прасолов приговорен к одному году колонии общего режима по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СКР.

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Следствие и суд установили, что Прасолов, будучи главой города, незаконно издал и подписал распоряжение о выделении 5 млн рублей бюджетных средств резервного фонда администрации Таганрога для оплаты якобы выполненного объема работ по уборке снега.

Снег должны были убрать и вывезти в ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — снегопада — возникшей на территории Таганрога в 2014 году. Действительная стоимость выполненных уборочных работ составила чуть более 800 тыс. рублей.

Ущерб от действий мэра Таганрога составил более млн. рублей. Прасолов также лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на два года.