Симферополь, 7 июля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Ялте в сквере имени Калинина открыли памятник энергоблокаде Крыма, которая привела к обесточиванию полуострова в ноябре 2015 года. Об этом, как передает RT, сообщил глава городского совета Валерий Косарев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Блэкаут

«Памятник блэкауту предложил установить один из ялтинских предпринимателей, а городской совет и администрация поддержали, — говорит он. — 2 большие лампочки ночью подсвечиваются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2015 г. в Херсонской области Украины были подорваны опоры ЛЭП, по которым доставлялась электроэнергия в Крым, в результате чего весь полуостров оказался обесточен.

Некоторое время регион жил в режиме чрезвычайной ситуации. Собственные мощности позволяли полуострову получать лишь треть от необходимых 1000 МВт.

Для преодоления энергоблокады Крыма власти РФ построили энергомост из Краснодарского края.