Ялта, Крым, 7 июля, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Отказ в выдаче виз жителям Крыма со стороны иностранных государств является нарушением прав человека. За «нарушение» этих прав на Западе всегда критиковали Россию, а теперь визы не выдаются по территориальному принципу — не соблюдаются международные правовые нормы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня, 7 июля.

Crunky Шенгенская виза

Российский дипломат прибыла в Крым. В Ялте, на территории детского лагеря «Артек» она провела брифинг по широкому кругу вопросов. Захарова отметила, что Москва на различных международных площадках поднимает вопрос о дискриминации жителей Крыма.

«Несмотря на то, что Европа является «колыбелью» в правочеловеческой сфере, именно она идет сейчас впереди этой санкционной политики по преследованию конкретных граждан», — сказала она.

Захарова отметила, что в эти дни в Крыму находятся иностранные журналисты, которым нужно обратить внимание на существующую проблему — происходит «нарушение права на свободу передвижения».

«Нельзя видеть нарушения прав человека в Крыму и при этом не замечать нарушения прав человека, которые допускают в отношении крымчан западные страны», — сказала Захарова.