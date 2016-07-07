Нижний Новгород, 7 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Губернатор Валерий Шанцев потребовал внедрить систему электронных очередей во всех без исключений 63 многофункциональных центрах Нижегородской области. Как сообщили в региональном правительстве, об этом губернатор заявил в ходе инспекции работы МФЦ в Княгининском районе.

Domowenock.cuzya МФЦ. Электронная очередь

Специалисты МФЦ сообщили, что востребованность центра постоянно увеличивается из-за того, что растет количество предоставляемых услуг. Особенно активный рост отмечается после передачи многофункциональным центрам некоторых полномочий Росреестра.

«Это сейчас самые востребованные услуги: государственная регистрация прав на недвижимое имущество, регистрационный учёт граждан и муниципальные услуги, то есть оформление земельных участков в аренду, собственность» — рассказала директор МФЦ Княгинина Светлана Питеркина.

По словам местных жителей, с открытием МФЦ получать услуги стало значительно удобнее: «Пришли и все оформили в одном месте — право собственности на гараж, на землю. Сотрудницы очень внимательные, отзывчивые, все подробно объяснили, потом позвонили и пригласили забирать документы. А раньше пришлось бы носиться по разным инстанциям несколько месяцев».

По данным государственно-правового департамента Нижегородской области, только за первое полугодие 2016 года количество обращающихся в МФЦ нижегородцев выросло вдвое, в том числе за счет перераспределения услуг, ранее входивших в зону ответственности Росреестра.

Так, в январе 2016 года многофункциональными центрами области было оказано 93 тыс. услуг (из них услуг Росреестра — 38,4 тыс.), а в июне — 179 тыс. (из них услуг Росреестра — 86,7 тыс.).

По итогам инспекции Шанцев отметил, что не во всех многофункциональных центрах отлажена работа электронной очереди: «Меня волнует, что не везде еще электронная очередь эффективна, в частности, в областном центре — Нижнем Новгороде. Поэтому я дал указание проверить, где она до сих пор не организована, и в срочном порядке исправить ситуацию».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ во всех районах области действуют 63 многофункциональных центра и 83 удаленных рабочих места. По поручению губернатора все 63 МФЦ были открыты точно в срок — к 1 октября 2014, т. е. раньше срока, обозначенного в «майских» указах Владимира Путина (1 января 2015 года).

По итогам 2015 года количество оказанных государственных и муниципальных услуг в МФЦ региона увеличилось почти в 70 раз — до 1 422 271 услуги. Для сравнения в 2013 году (в год открытия МФЦ) было оказано 21 340 услуг.

За I полугодие 2016 года на базе МФЦ Нижегородской области всего было оказано 809 647 услуг, в том числе: 687 432 федеральных услуг (из них — 431 706 услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ФГБУ ФКП), 7428 региональных услуг, 81 142 муниципальных услуг, 33 645 иных услуг.