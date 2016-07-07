Псков, 7 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. В Псковской области, по данным на сегодня, 7 июля, в медицинские учреждения обратились 2649 пострадавших от укусов клещей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, количество обратившихся на 10,7% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, и не превышает среднемноголетних значений.

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Управлением Роспотребнадзора проводится работа с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей.

В регионе обработано более 558 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений из 600 га, запланированных к обработке в течение всего сезона 2016 года. «Площадь обработок на 5,4% больше, чем за этот же период 2015 года», — отметили в управлении.