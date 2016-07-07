Москва, 7 июля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Трагические события в Карелии говорят о том, что нужны чёткие инструкции и контроль за соблюдением требований безопасности летнего отдыха. Об этом сегодня, 7 июля, заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе всероссийского селекторного совещания, сообщается на сайте правительства РФ.

Виктор Борисов-Мусатов. Водоем. 1902

В свою очередь Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что по статистике последних лет главной причиной смерти детей от внешних причин остаётся утопление. На сегодняшний день, по словам министра, определены требования безопасности населения при пользовании зонами рекреации водных объектов.

«За последние три года во всех регионах обучены более 200 тыс. человек, это сотрудники экстренных служб и обычные граждане. Но очень важно продолжать активную разъяснительную работу с населением», — отметила Скворцова.

По итогам заседания Голодец поручила регионам в недельный срок подготовить планы профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля в Общественной палате РФ открылась горячая линия по профилактике нарушений в сфере организации и осуществления летнего детского отдыха, а также оперативному реагированию на жалобы родителей, детей и персонала, обеспечивающего детский отдых.

Читайте также: С начала 2016 года выявлено 33 незаконных детских лагеря — Роспотребнадзор

Напомним, трагедия в Карелии произошла 18 июня. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на 2-х лодках и одном рафте по Сямозеру. При этом на водоемы был сильный ветер и высокие волны. В итоге 2 лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей.