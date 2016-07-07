Рим, 7 июля, 2016, 15:25 — ИА Регнум. ООН не хватает $610 млн для помощи странам южной Африки, столкнувшихся с засухой, заявили во Всемирной продовольственной программе (ВПП). Об этом сообщает Reuters.

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Согласно заявлению, распространенному ведомством, семи странам — Малави, Зимбабве, Мозамбик, Лесото, Мадагаскар, Свазиленд и Замбия — требуется в общей сложности $730 млн, которые должны быть предоставлены в течение следующих 12 месяцев.

Засуха, поразившая регион связана с климатическим явлением Эль-Ниньо. Из-за неё пострадали посевы кукурузы и других культур.

В Малави, по данным ВПП, требуется до $288 млн, тогда как агентство располагает только $43, в Зимбабве сумма помощи составляет $228 млн, из которых собрана только десятая часть.