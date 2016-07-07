Москва, 7 июля, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Служебный микроавтобус Следственного комитета РФ сбил женщину на Покровке в Москве, пострадавшая получила травмы, сообщает 7 июля Life.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

По данным издания, 32-летняя женщина переходила улицу с односторонним движением по пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автомобиль Ford Transit, который двигался в противоположном основному потоку направлении по полосе, выделенной для общественного транспорта.

Очевидцы уточняют, что мигалки у машины работали, но звукового сигнала не было. Пострадавшая получила травму ноги и ушиб грудной клетки. Предположительно, в аварии виноват водитель «Форда», уточняется, что в момент ДТП он находился в машине один и оказал помощь пострадавшей женщине.

По факту происшествия организована служебная проверка. По ее результатам будет вынесено решение о привлечении водителя к дисциплинарной ответственности, сообщили изданию в пресс-службе ведомства.