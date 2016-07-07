Посёлок Игора, Ленинградская область, 7 июля, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Перспективы отношений России и ЕС формально реализуются по направлениям двусторонних внешнеэкономических отношений, двусторонней безопасности, региональной безопасности и проблемы миграции. Но, хотя ЕС, по-прежнему, лидирует в экспорте из России, внешние отношения носят, прежде всего, межкорпоративный характер, а двухсторонняя безопасность со стороны ЕС подчинена доминированию НАТО, а региональная безопасность форматам вне ЕС (ОБСЕ, Нормандская четвёрка, др.), а проблема миграции — не более чем бюрократическая манипуляция, где, например, на 80 миллионов жителей Германии за последний год пришёлся всего 1 миллион мигрантов с Востока, в то время как на деле в ФРГ без этого миллиона уже живут более 8 миллионов иностранных граждан и более 16 миллионов граждан «мигрантского происхождения».

Лазар Партнёрства не будет

Об этом заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, выступая с сообщением о перспективах отношений России и ЕС на летней школе «Отношения России с ЕС и НАТО: в поиске нового modus operandi».

Модест Колеров перечислил факторы, которые неизбежно будут определять характер и качество отношений России и ЕС: многолетний процесс выхода Великобритании из ЕС, санкции ЕС против России (которые риторически привязаны к выполнению «Минских соглашений», но которые выполнены Киевом никогда не будут) и ответные санкции РФ; ультиматум — меморандум глав МИД Франции и ФРГ о превращении ЕС в полу-унитарное государство; попытки Польши организовать альтернативу этому ультиматуму в странах Восточной Европы; инициатива минюстов этих стран и стран Прибалтики о создании специального суда над коммунизмом, где главным обвиняемым будет Россия; подготовка Трансатлантического партнёрства США и ЕС, которое лишает ЕС субъектности; соглашения об ассоциации ЕС со странами бывшего СССР, которые превращают их в «чёрные дыры» в экономике России.

Из этого, по мнению эксперта, следуют два главных вывода: ЕС уже не может и никогда больше не будет предсказуемым и договороспособным партнёром России; ЕС (но не рынок ЕС) может быть только военно-политическим и экономическим (в санкциях) противником России, причём главные решения о его борьбе против России будет принимать не ЕС, а США и НАТО.

Летняя школа «Отношения России с ЕС и НАТО: в поиске нового «modus operandi» проходит на территории курорта «Игора» Ленинградской области с 4 по 8 июля 2016 года. В мероприятии принимают участие около 100 человек, включая экспертов и участников из разных городов России, Германии, Бельгии, Нидерландов, Украины, Польши, Турции и Белоруссии. Организатором мероприятия является Центр международной и региональной политики. Партнерами — Фонд поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Информационное бюро НАТО в России, Русско-Балтийский медиа-центр.