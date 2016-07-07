Москва, 7 июля, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал принятие в России законопроекта под названием «пакет Яровой», сообщает Life.

Юрий Давыдов Эдвард Сноуден

По его словам, день, когда президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, можно назвать «черным днем».

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористический пакет был одобрен Советом Федерации 29 июня. Сотовые операторы должны в течение трёх лет хранить информацию о звонках, сообщениях, фото-, аудио‑ и видеофайлах.

Представители ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (оператор Tele2) заявили, что принятие антитеррористического пакета законов, который уже окрестили «пакетом Яровой», приведет к повышению роста цен на услуги связи в два-три раза.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

В частности, стало известно, что спецслужбы осуществляли сбор данных пользователей Google, Facebook, Skype и других американских интернет-компаний с помощью секретной программы под кодовым названием Prism. Публикация этих материалов вызвала международный скандал.

Сноуден успел покинуть США и через Гонконг добрался до Москвы. В России ему дали временное убежище и трехлетний вид на жительство.