Пермь, 7 июля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Пермском крае несмотря на то, что предприятие само сообщило правоохранителям о взятке за ускорение получения разрешительных документов, оно обвинено в коррупционном правонарушении.

otrude.ru Штраф

По постановлению прокурора коммерческая организация привлечена к миллионному штрафу за незаконное вознаграждение, ранее получатель этих денег тоже получил штраф в размере 1 млн 100 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мировой судья судебного участка № 3 Свердловского района Перми рассмотрел постановление прокурора о привлечении ООО «Симплекс» к административной ответственности по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Основанием для возбуждения административного дела явилось получение денег в общей сумме более 600 тыс. рублей, ведущим инженером по обслуживанию холодильного оборудования ООО «Семья» за ускорение процедуры оформления разрешительных документов, что должно было принести прибыль предприятию.

Приговором Свердловского районного суда Перми от 14 марта 2016 года инженер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом в 1,1 млн рублей.

Руководители ООО «Симплекс» освобождены от уголовной ответственности, в связи с тем, что после совершения преступления они добровольно сообщили о даче взятки правоохранительные органы.

Поскольку привлечение ведущего инженера ООО «Семья» к уголовной ответственности не освобождает юридическое лицо (от имени или в интересах которого совершены соответствующие коррупционные действия) от ответственности за незаконное вознаграждение, прокуратурой в отношении ООО «Симплекс» возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи общество признано виновным и привлечено к штрафу в размере 1 млн. рублей.

Отметим, что по такой же статье Административного кодекса, в мае 2016 года штраф в 10 млн рублей был выписан ООО «Евродорстрой».

До этого директор ООО «Евродорострой» Амазасп Абрамян и начальник юридического отдела этой организации Павел Ухтинский были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий» и частью 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Суд приговорил директора к штрафу в размере 50 млн рублей, а юриста — к 19 млн рублей.