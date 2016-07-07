Красноярск, 7 июля, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью и с побуждением членов к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

krinica.net Участники секты

Обвиняемый основал в отдаленной, сейчас практически заброшенной деревне религиозную организацию, в которую под видом реализации проекта по возрождению деревни привлекал молодых людей. На деле в организации насаждался отказ от социальных связей, в том числе с родственниками, друзьями, знакомыми; практиковались различные запреты: на общение с «посторонними» людьми, на чтение литературы, нарушалась тайна переписки. Также участники организации, соблюдая разработанный обвиняемым устав, ограничивались в приеме пищи, отдыхе, подвергались телесным наказаниям. По указанному уголовному делу потерпевшими признаны пять человек, которые, попав под влияние идеологии обвиняемого, не считают, что им причинен вред.

Сам обвиняемый своей вины не признал, считая, что ничего противозаконного не совершил.