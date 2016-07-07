Оренбург, 7 июля, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В Оренбурге директор ООО «Промышленная-1» Сергей Батраков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее тяжкий вред здоровью человека». Падение наледи на горожанина обернулось реальным сроком и штрафом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Анжелика Линькова.

Alexis Снег на решетке

Следствием и судом установлено, что Батраков в нарушение положений жилищного законодательства не организовал работу по очистке снега и наледи крыши дома № 61 «А10» по улице 1 Мая города Оренбурга. В результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей по содержанию и обслуживанию жилищного фонда, около 17:00 (15:00 мск) часов 5 февраля 2016 года с кровли дома № 61 «А10» по улице 1 Мая произошло падение снега и наледи на установленный над входом в квартиру № 2 козырек, который от ударного воздействия обрушился на 57-летнего местного жителя. Мужчина упал на спину, затем произошло повторное падение на него снега и наледи. Потерпевший получили телесные повреждения в виде тяжкого вреда здоровью.

Напомним, мужчине диагностировали сотрясение головного мозга, перелом челюсти, ушибленную рану головы, лица и грудной клетки. В настоящее время пострадавший проходит реабилитацию и нуждается в дорогостоящем лечении.

«В ходе предварительного следствия Батраков свою вину не признавал, однако на завершающей стадии следствия вину признал, но материальный или моральный ущерб потерпевшему не компенсировал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке», — отметила представитель следственных органов.

Приговором суда Батракову назначено наказание в виде одного года 15 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретом заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг и выполнением работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок два года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. В счет компенсации вреда в пользу потерпевшего взыскано 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.