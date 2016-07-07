Рига, 7 июля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Латвии система защиты прав детей очень слабая, заявил омбудсмен Юрис Янсонс, раскритиковав при этом и Государственную инспекцию по защите прав детей, сообщает газета Diena.

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По словам Янсонса, стандарты защиты детей в Латвии не выше и не ниже, чем в других странах, которые обязались соблюдать конвенцию о защите прав детей, но дело в разнице традиций.

«Связано ли это с массовыми мероприятиями, педофилией или насилием, как правило, что-то замалчивается, скрывается. Особенно если мы говорим о насилии в школах, проблеме острой и запущенной, в которой виноваты не только школы — они просто не справляются с ситуацией», — сказал правозащитник.

Также Янсонс констатировал тот факт, что на очень низком уровне находится и превентивная работа, нацеленная на то, чтобы детей не нужно было забирать из семей. Защиту прав детей контролируют множество органов, и самый главный из них — Государственная инспекция по защите прав детей, которая не находится на высоте своих функций и не выполняет обязанности, предусмотренные законом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что с законодательством о защите прав детей в Латвии все в порядке, но его практическая реализация — ниже всякой критики. Он отметил, что в Латвии в детских учреждениях часто замалчиваются случаи насилия.

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