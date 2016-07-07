Москва, 7 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. С того момента, как президент России подписал отмену ограничений на продажу турпутевок в Турцию, всего за 3 дня число желающих отдохнуть в Турции выросло на 35%. Это неудивительно: ведь Турция всегда была самым популярным местом пляжного отдыха у российских туристов, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Crymaker Турецкое побережье в Анталии

«Однако в последующие дни ажиотажный спрос туристов на отдых в Турции несколько спал. И это связано с высокой стоимостью поездок в Турцию, а цены на отдых в Турции взлетели из-за высокой цены авиаперелетов у компаний, осуществляющих регулярные рейсы в Турцию. В результате цена на отдых в Турции поднялась на 40−50% по сравнению с уровнем цен июня 2015 года. Тем не менее, возобновление чартерных авиарейсов в Турцию может способствовать снижению цен», — сказала эксперт.

По ее мнению, «в пользу этого говорит и тот факт, что некоторые отели класса премиум понизили цены в среднем на 40%. Таким образом, местные отельеры пытаются вернуть российских и других иностранных туристов. Ведь, по статистике за май 2016 года, в сравнении с маем 2015 года число иностранных туристов, посетивших Турцию, сократилось на 34.7%, в то время как в апреле отток иностранных туристов составил только 28% в сравнении с апрелем 2015 года».

«Основную роль здесь сыграли два фактора — ухудшение дипломатических отношений между Турцией и Россией, а также повышение уровня террористической угрозы, — перечислила Мильчакова. — Сейчас действие первого фактора устранено, но туристический бизнес Турции задумался над тем, как снова сделать Турцию привлекательным местом отдыха иностранных туристов. Преодолеть инерцию «консервативного туриста», который предпочитает спокойный, как правило — семейный — отдых экстремальному, может только привлекательное соотношение цены и качества сервиса».

«Тем не менее, большинство жителей России, согласно недавним социологическим опросам, не готово ехать отдыхать в Турцию сегодня. Прямо сейчас поехали бы только 20% опрошенных, а свыше 40% предпочли бы подождать. Поэтому туроператоры и турецкие отельеры ожидают наплыва российских туристов не ранее сентября. Полагаю, что предпочтения неопределившихся граждан к осени, если только в Турции не произойдет каких-либо природных катаклизмов либо крупных терактов в туристических зонах (надеемся, что такого не будет!) все-таки качнутся в сторону «берега турецкого», — полагает эксперт.

«Дело в том, что для обедневшего сегодня среднего класса не так уж много альтернатив качественного отдыха по доступной цене. Из стран южной Европы реальную конкуренцию Турции в соотношении «цена-качество» могут составить, на наш взгляд, только Болгария и Испания, однако, обе страны входят в шенгенскую зону, что делает отдых в них и чуть более дорогим, и менее доступным. Греция — очень дорогая страна и подходит прежде всего для тех туристов, кто хочет не просто отдохнуть на море, но и совместить отдых с поездками на экскурсии. А курорты Краснодарского края и Крыма могут оказаться в самом прямом смысле недоступными для тех российских граждан, которые не запланировали свой отдых на этих курортах еще зимой либо в самом начале весны. Но речь здесь идет о недорогих санаториях, дорогие отели почти всегда доступны», — пояснила Мильчакова.

«Поэтому существенной альтернативы Турции для массового российского туриста, предпочитающего простой пляжный отдых наслаждению историческими и музейными ценностями, пока нет. Хотя, и в Турции тоже есть шедевры и выдающиеся объекты исторического наследия мирового уровня, однако любителей экскурсионного отдыха в ближайшие годы будет сильно сдерживать террористическая угроза», — высказала свое мнении эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Уже через три дня часть туроператоров заявили, что Турция моментально стала самым популярным направлением для отдыха граждан РФ. Другие, наоборот, что туристы пока не торопятся покупать билеты, опасаясь терактов.

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