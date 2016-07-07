Москва, 7 июля, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В Москве 16 июля пройдет ночной забег с фонариками, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Участники забега преодолеют дистанцию в 10 км. Маршрут пройдет по Фрунзенской и Пречистенской набережным: эти улицы на время соревнования перекроют для движения машин.

stefancoburn.com Свет фонаря

Так, на дистанции установят несколько развлекательных световых зон. Старт и финиш забега будут сопровождать музыка и световые эффекты, а награждение победителей состоится у светящейся стартово-финишной арки в «Лужниках».

Следующее подобное соревнование пройдет 14 августа Это будет 21-километровый музыкальный полумарафон. Заявки для участия уже подали около 7 тысяч человек.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июня 2016 года на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся «красочный забег». Путь бегунов пролегал через четыре красочные зоны, где волонтеры обсыпали участников безопасной краской.