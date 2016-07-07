Санкт-Петербург, 7 июля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Солист российской музыкальной группы «Отпетые мошенники», автор текстов и музыки Андрей Репников серьёзно пострадал в ДТП: в настоящее время с ушибами мозга и многочисленными переломами музыкант находится в больнице Санкт-Петербурга, передаёт Life.

Барвенковский Группа «Отпетые мошенники»

Несчастье случилось с Репниковым 23 июня по дороге домой: он ехал с дачи и попал в аварию под Санкт-Петербургом. На трассе музыкант не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет, несколько раз перевернувшись.

Артист оказался в реанимации, и сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Репникову сделали несколько операций по восстановлению рёбер, лицевых костей и челюсти.

Отмечается, что лечение требуется продолжать, но у семьи артиста не хватает денег. Жена музыканта Любовь Репникова объявила сбор средств среди поклонников «Отпетых мошенников».

«Я каждый день езжу к Андрюше в больницу, стараюсь как-то быть в курсе изменений. К сожалению, пока он в коме, состояние тяжёлое, но стабильное», — сказала она.

По данным Neva. today, состояние артиста улучшается: он начал открывать глаза и реагировать на происходящее вокруг.