Владикавказ, 7 июля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Фракция «Патриоты России» в парламенте РСО-Алания высказалась против направления Фонду выставочной и презентационной деятельности 250 млн рублей. Как сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM, на заседании высшего законодательного органа власти республики по данному вопросу разгорелась острая дискуссия.

srgazeta.ru Бютжет

По информации временно исполняющего обязанности министра финансов республики Олега Исакова, представившего депутатам законопроект об изменениях в республиканском бюджете на 2016 год, предлагаемые корректировки вызваны необходимостью отразить в его доходной и расходной части безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 542 млн рублей. Большая часть этих средств направится на объекты капитального строительства. Как проинформировал глава Минфина, значительные суммы будут направлены на социальную сферу и систему образования.

Докладчик озвучил, что в рамках внутриведомственных перераспределений Министерство экономического развития республики сокращает ассигнования в рамках подпрограммы «Наращивание объемов производства подакцизной алкогольной продукции и обеспечения полноценной выплаты налогов на всех уровнях бюджетной системы» в сумме 250 млн рублей и предлагает направить их на дальнейшие расходы Фонда выставочной и презентационной деятельности по реализации комплекса мероприятий по продвижению продукции североосетинских товаропроизводителей.

С этим не согласился лидер североосетинского отделения партии «Патриоты России» Арсен Фадзаев. Депутат пояснил, что им предлагают проголосовать за поправку, которая уводит куда-то 250 млн рублей, и при этом не объясняется, на какие нужды будут использованы средства из федерального бюджета.

«Наша фракция не будет голосовать за предложенный законопроект. Мы не считаем нужным тратить миллионы на выставочную деятельность. Отдайте деньги детским садам, в которых нет элементарно горячей воды, потратьте их на покупку медикаментов жителям республики. У нас на эти цели сегодня нет средств. Водка наша давно уже не нуждается в рекламе. Необходимо решать социальные вопросы», — подчеркнул Арсен Фадзаев.

В поддержку законопроекта выступил временно исполняющий обязанности главы РСО-Алания Вячеслав Битаров. Руководитель региона отметил, что алкогольную отрасль в Северной Осетии надо возрождать. «Предприятия наши получат лицензии на производственную деятельность, но за период вынужденного простоя все они потеряли рынки сбыта. Теперь следует налаживать новые контакты, вести выставочную деятельность. Федеральный бюджет не будет нас все время дотировать», — сказал руководитель региона.

В ходе голосования законопроект был принят в первом, а также во втором окончательном чтении. Документ был поддержан единороссами, которые составляют большинство в парламенте Северной Осетии. «Патриоты России» не голосовали.

Отметим, что федеральные власти выделили Северной Осетии на принятие мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета дотацию в размере 1 млрд 89 млн рублей. Соответствующее решение было принято на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, сообщили в администрации главы РСО-Алания.

Напомним, что бюджет республики в текущем году составляет 19 млрд 355 млн рублей, расходы главного финансового документа определены в сумме 19 млрд 755 млн рублей. Дефицит бюджета сложился в размере 400 млн рублей. Северная Осетия по-прежнему остается среди российских регионов с высокой степенью дотации. Государственный долг республики составляет 11,2 млрд рублей.