Москва, 7 июля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Смотровая площадка длиной 900 м будет размещена на 25-метровой высоте по периметру стадиона «Лужники». Она станет самой большой в Европе и будет открыта для посещения постоянно, а не только в дни спортивных состязаний, сообщает 7 июля пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Hans Спортивная площадка

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, посетители площадки смогут полюбоваться прекрасными видами на центр столицы, Новодевичий монастырь, комплекс Москва-Сити, МГУ им. Ломоносова, здание Академии наук и на другие знаменитые здания Москвы.

«Здесь для проведения приятного досуга будет открыто кафе. Я полагаю, что смотровая площадка станет одним из центров притяжения жителей и гостей города», — отметил Марат Хуснуллин.