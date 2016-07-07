Москва, 7 июля, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс рубля к доллару США и евро на 8 июля. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс рубль-евро

Курс доллара США уменьшился на 58,04 копейки до 64,05 рубля. Евро упал на 56,53 копейки и составил 70,9482 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанной по официальным курсам Банка России, составила 67,1542 рубля, она понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 57,36 копейки.