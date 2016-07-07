Москва, 7 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Выжившие после трагедии дети смогут по желанию отправиться на отдых вместе с семьей с 20 июля 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгортура. С просьбой об организации отдыха к оператору обратились из департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Оплату трансфера до места отдыха, поиск базы отдыха и покупку путевок возьмет на себя город.

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«С каждой семьей мы будем работать индивидуально. Им необходимо будет связаться с представителями Мосгортура и выбрать регион, куда бы они хотели поехать», — заявил генеральный директор оператора Василий Овчинников.

Он отметил, что на данный момент в агентство передан список из 36 семей из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Первые семьи отправятся на отдых 20 июля.

Напомним, что департаменту труда и социальной защиты, который ранее предоставлял детям путевки в лагерь «Парк-отель «Сямозеро», поручили организовать для пострадавшим на Сямозере отдых на Черном море. Данную инициативу выдвинул уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

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