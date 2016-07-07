Нижний Новгород, 7 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Бывший вице-спикер Законодательно собрания Нижегородской области Михаил Дикин, осужденный за организацию покушения на предпринимателя, а позже депутата и главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина после нескольких попыток смог добиться условно-досрочного освобождения.

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Верховный суд Мордовии 7 июля 2016 года оставил без изменений решение Зубово-Полянский районного суда об условно-досрочном освобождении Дикина, которое было оспорено потерпевшим.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2005 году суд присяжных признал вице-спикера областного Законодательного собрания Михаила Дикина и его брата, начальника штаба Приокского РОВД Александра Дикина виновными в покушении на убийство генерального директора группы компании «Столица Нижний» Олега Сорокина.

Покушение было совершено 1 декабря 2003 года. Машина, в которой ехал Сорокин, была расстреляна на трассе Нижний Новгород — Касимов. Предприниматель получил три огнестрельных ранения.

Причиной покушения стала попытка завладеть 50% акций завода «Старт», принадлежащими Сорокину. Вторая половина предприятия принадлежала Михаилу Дикину. Решением суда Михаил Дикин был приговорён к 16 годам колонии строгого режима, Александр Дикин — к 15 годам.

Отбывая наказание, Михаил Дикин неоднократно подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, но ни одно из них не было удовлетворено.

Только в мае 2016 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии удовлетворил ходатайство Дикина, согласившись на условно-досочное освобождение. Это решение суда было оспорено потерпевшей стороной.