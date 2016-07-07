Волгоград, 7 июля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Волгоградской области на сегодня работы по капитальному ремонту многоквартирных домов региональные операторы ведут в 13 муниципальных образованиях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального фонда капремонта 7 июля, программой охвачены 266 дома.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Капремонт

Так, в поселке Привольный Светлоярского района капремонт проводится впервые со дня возведения многоквартирных жилых зданий. В общей сложности до конца года здесь планируется отремонтировать девять МКД. Пять из них уже готовы к вводу в эксплуатацию. Их приемку состоялась в начале текущего месяца. В рамках выполнения краткосрочного плана 2016 года подрядная организация ООО «СК Артель» отремонтировала кровли, фасады и подвальные помещения в четырех домах по ул. Героев 29-й Стрелковой Дивизии. Кроме того, в доме № 22 по этой же улице была приведена в порядок крыша. На четырех домах строители освоили 7,28 млн рублей, на одном доме — более 716 тыс. рублей.

Продолжается капремонт и на западе Волгограда. На этой неделе активные ремонтные работы начались на ул. Маршала Толбухина в Дзержинском районе. В домах №№ 3 и 5 строители заменят старые кровли и отремонтируют инженерные сети — системы холодного водоснабжения, канализацию, отопления и электрику. Стоимость работ по двум объектам, направленная из средств Фонда капремонта, превысила 2,3 млн рублей. Всего в этом районе регоператор планирует провести капитальный ремонт в более чем 50 многоквартирных домах.

Напомним, на сегодня активная работа ведется на объектах в поселке Красный Октябрь и станице Усть-Бузулукская Алексеевского района, хуторе Россошкинский и поселке Степной Городищенского района, селе Очкуровка Николаевского района, рабочем поселке Иловля, селе Лог и хуторе Медведев Иловлинского района, в Дубовке, Жирновске, Камышине, Петров Вале, Ленинске, Рудне, Палласовке, а также поселке Октябрьском. В Волгограде капитальным ремонтом охвачены около 150 домов, в Волжском — 39. Всего до конца года предстоит провести капитальный ремонт 508 многоквартирных домов на сумму 2,3 миллиарда рублей.

«Качество работ и расходование средств контролируется не только профильными ведомствами, специалистами стройконтроля, регоператором, но и собственниками. Контролирующие организации оценивают ход работ на каждом этапе капремонта, а в случае выявления недочетов составляют соответствующие акты и назначают конкретные сроки устранения нарушений», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе фонда капремонта.

Добавим, что в настоящее время процент оплаты взносов на капитальный ремонт вырос до 76%, а общее количество счет-квитанций о задолженности снизилось на более чем 18 тысяч штук, что свидетельствует о росте оплаты взносов и погашения собственниками помещений образовавшейся задолженности.

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До 2017 года крыши и фасады обновят почти 500 волгоградских многоэтажек

Отметим, что пока власти рапортуют об активной реализации программы капремонта, председатель комиссии по ЖКХ и жилищной политике Волгоградской областной думы, член попечительского совета Фонда капитального ремонта Волгоградской области Николай Лукьяненко заявляет о ее неэффективности и даже «провале». Так, по словам Лукьяненко, в программу капремонта многоквартирных домов Волгоградской области за 2014 год вошли 34 дома, завершить работы на которых планировалось до конца 2015 года.

«По сей день работы не завершены на восьми домах. Что касается программы по капитальному ремонту многоквартирных домов по 2015 году, работы на них должны быть завершены до 1 ноября текущего года. Сейчас из 283 домов, числящихся в региональном списке капремонта, работы выполнены на 98. Абсолютный ноль — по программе текущего 2016 года. Работы не проведены ни в одном из 330 домов, лишь идёт процесс разработки проектно-сметной документации и заключения договоров», — цитирует «АиФ» слова Николая Лукьяненко.

Кроме того, он отметил неэффективность использования взносов за капремонт, уже аккумулированных на счета фонда.

«На счету фонда сконцентрированы миллиарды рублей. Эти деньги могли бы приносить хороший доход по депозиту. Но сейчас просто лежат под мизерный процент. И это на фоне уверений представителей фонда и региональных чиновников о необходимости ещё больше повысить минимальный взнос на оплату капремонта», — говорит депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, принятая в Волгоградской области программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» рассчитан на 30 лет. До 2044 года планируется капитально отремонтировать более 11,7 тыс. многоквартирных домов общей площадью около 35,9 млн квадратных метров.