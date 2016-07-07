Лондон, 7 июля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Филип Хэммонд заявил 7 июля, что он опасается смягчения позиции ЕС по отношению к санкциям, введенным против России, после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает Reuters.

Английские интервенты в Советской России. 1918-1919

По его словам, Лондон был ярым сторонником того, чтобы ЕС занимал жесткую линию по отношению к России после присоединения Крыма в 2014 году. Он также считает, что санкции должны сохраняться, несмотря на выход Великобритании из европейского блока.

«Не секрет, что российская сторона работала очень упорно, чтобы убедить отдельные страны-члены ЕС выступить против возобновления санкций», — отметил дипломат.

«Я боюсь, что в будущем в таких ситуациях без Великобритании в качестве влиятельного члена в составе блока Евросоюз будет менее склонен принимать жесткие меры и поддержать такие меры против России», — добавил он.

Напомним, Великобритания была одним из инициаторов продления санкций Евросоюза против России. В частности, в начале июля комитет по обороне парламента Великобритании считает необходимым расширить санкции в отношении России путём включения в санкционный список большего числа представителей российских властных структур.